فيديو وصور - وفاة 15 عقب قمة فيتا كلوب ومازيمبي .. والزمالك يطلب نقل مواجهته

أكدت وزارة الداخلية الكونجولية مقتل 15 مشجعا وإصابة 21 أخرين عقب مباراة مازيمبي وفيتا كلوب بالدوري الكونجولي والتي انتهت بقرار من الحكم قبل نهاية الوقت الأصلي وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم مازيمبي 1-0.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الكونجو حيث مواجهة فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 18 مايو الجاري.

ووصلت الأنباء لنادي الزمالك وثارت قلق المسؤولين قبل المواجهة المرتقبة.

وصرح مرتضى منصور رئيس النادي لـFilGoal.com قائلا: "سنخاطب الاتحاد الإفريقي يوم الأثنين رسميا بطلب نقل المباراة خارج الكونجو عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم".

الأسباب

ذكرت وسائل الإعلام الكونجولية أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية قام بزيارة المستشفيات التي يمكث فيها المصابين.

كما أن اللقاء لم يكن منقولا على الهواء، وبرواية وسائل الإعلام الكونجولية كان السبب هو تدافع جماهيري واشتباكات بين جمهور الفريقين.

وتدخل الأمن بقنابل الغاز لتفريق الجمهور، إلا أن ذلك خلف إصابات ووفاة 15 مشجعا وإصابة 21 أخرين.

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