أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو وصور - وفاة 15 عقب قمة فيتا كلوب ومازيمبي .. والزمالك يطلب نقل مواجهته

Google+ Print
فيديو وصور - وفاة 15 عقب قمة فيتا كلوب ومازيمبي .. والزمالك يطلب نقل مواجهته فيديو وصور - وفاة 15 عقب قمة فيتا كلوب ومازيمبي .. والزمالك يطلب نقل مواجهته

أكدت وزارة الداخلية الكونجولية مقتل 15 مشجعا وإصابة 21 أخرين عقب مباراة مازيمبي وفيتا كلوب بالدوري الكونجولي والتي انتهت بقرار من الحكم قبل نهاية الوقت الأصلي وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم مازيمبي 1-0.

ويستعد الزمالك للسفر إلى الكونجو حيث مواجهة فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 18 مايو الجاري.

ووصلت الأنباء لنادي الزمالك وثارت قلق المسؤولين قبل المواجهة المرتقبة.

وصرح مرتضى منصور رئيس النادي لـFilGoal.com قائلا: "سنخاطب الاتحاد الإفريقي يوم الأثنين رسميا بطلب نقل المباراة خارج الكونجو عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم".

 

الأسباب

ذكرت وسائل الإعلام الكونجولية أن رئيس ووزير الداخلية قام بزيارة المستشفيات التي يمكث فيها المصابين.

كما أن اللقاء لم يكن منقولا على الهواء، وبرواية وسائل الإعلام الكونجولية كان السبب هو تدافع جماهيري واشتباكات بين جمهور الفريقين.

وتدخل الأمن بقنابل الغاز لتفريق الجمهور، إلا أن ذلك خلف إصابات ووفاة 15 مشجعا وإصابة 21 أخرين.

إضغط هنا لمشاهدة مشاهد من داخل المستشفى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب