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ناشئو مصر يضربون السودان بالثلاثة في تصفيات أمم إفريقيا

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ناشئو مصر يضربون السودان بالثلاثة في تصفيات أمم إفريقيا ناشئو مصر يضربون السودان بالثلاثة في تصفيات أمم إفريقيا

/أ ش أ/ فاز منتخب للناشئين لكرة القدم على نظيرة السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الخرطوم الدولي، في لقاء الذهاب لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة الشباب بالسنغال عام 2015.

أحرز أهداف المباراة للمنتخب المصري اللاعب كريم وليد، في الدقيقة الرابعة من بداية أحداث الشوط الأول، واللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 44 من الشوط الثاني، وسجل اللاعب محمد مجدي الهدف الثالث للمنتخب المصري في الوقت بدل الضائع من المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى سادها الحماس من الفريقين، وأضاع المنتخب السوداني عدة فرص للتهديف خلال الشوط الثاني من المباراة، ولكن خبرة المنتخب المصري واستغلاله للهجمات المرتدة حسمت المباراة لصالحة.

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فيديو اليوم السابع

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