بالفيديو..محمود بدر لـ” صباحى”: لو عبد الناصر أترشح للانتخابات هتترشح ضده

أكد محمود بدر عضو لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى، أنه التقى المشير لأكثر من 3 ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى تصريحات المشير فى الإعلام، بالإضافة إلى قانون التظاهر الذى أثار العديد من الجدل، وقضية العفو عن المحبوسين فى قضايا الرأى.

وشن بدر هجوما حادا على المرشح الرئاسى حمدين صباحى خلال حوار ببرنامج “القاهرة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب ويذاع على قناة اليوم، بسبب تصريحات الأخير الذى تطرق فيها إلى ما أطلق عليه “الشباب المتحولون” فى إشارة واضحة إلى محمود بدر وبعض زملائه فى حملة تمرد، وقال: “صباحى رفض التوقيع على استمارة تمرد فى بادئ الأمر، وهل أعتبر رفضك التوقيع على استمارة تمرد بأنك لم تشارك فى ثورة 30 يونيو بالرغم من مشاركتك بها؟”

وتابع هجومه على صباحى قائًلا: “هل ينكر صباحى أن السيسى حرك الآليات العسكرية لحماية مدينة الإنتاج الإعلامى لحماية الصحفيين بدون إذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتها، وأعتقد أن صباحى يعلم أن السيسى كانت لديه تصريحات واضحة تطمئن الشعب المصرى، مضيفًا: “لو عبد الناصر أترشح للانتخابات هتترشح ضده وهتقول إنه كان بيضرب تحية للملك”.

واختتم حديثه موجها رسالة إلى صباحى: “أقول لك لا نريد أن نكون من الذين إذا خاصموا فجروا”.

" frameborder="0">