أخصائي قلب وممرضة حامل يتعافيان من الكورونا

تقف الغرفة رقم (4356) في مستشفى الملك فهد بجدة شاهدا على قصة شفاء أخصائي أمراض القلب الذي يعمل في العناية المركزة في نفس المستشفى من مرض الكورونا. ومنّ الله عليه بالشفاء بعد أن مكث في العناية المركزة أسبوعين.

ويروي الدكتور حازم سلامة (45) عاما قصه إصابته بمرض كورونا بقوله: "قمت بإجراء عملية جراحية في قسطرة القلب المفتوح لمريضة ولم أكن اعلم إصابتها بمرض الكورونا. حيث أجريت العملية وغادرت الى المنزل وبعد عشرة ايام ظهرت عليّ أعراض بسيطة. وقال: توجهت إلى المستشفي لعمل الفحوصات الطبية وثبت إصابتي بالكورونا وساءت حالتي وأصبحت أعاني من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة بعدها ادخلت الى قسم العناية المركزة لمدة اسبوعين وأنا تحت الاجهزة والتنفس الصناعي، والحمد لله تماثلت للشفاء.

د. الغامدي: الرجال أكثر عرضة من النساء.. والإصابة بالفايروس ليست نهاية العالم

ومن ضمن الحالات التي أصيبت وشفيت من مرض كورونا ممرضة فلبينية حامل في الشهر الخامس تعمل في مستشفى النور في مكة المكرمة. يقول الدكتور محمد الغامدي رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فهد بجدة والمشرف على علاج هذه الحالات في تصريح ل "الرياض": قمت بالإشراف على حالة الدكتور حازم ومتابعتها أولا بأول إلى أن تماثل للشفاء ولله الحمد. مشددا على أن الإصابة بفايرس الكورونا ليس نهاية العالم حيث جهود وزارة الصحة مستمرة للسيطرة علي المرض والعدوى وان الحالات بدأت تقل ونسبة الشفاء في تزايد مستمر وان عدد الحالات المثبتة وصل الى اكثر من 97 حالة من بداية ظهور المرض قبل شهر وخرج منها حوالي 35 حالة بصحة جيدة وبلغت نسبة التحسن الى 70%.

واشار الدكتور الغامدي الى انه تم تجهيز عناية مركزة خاصة بمرض الكورونا باحداث التقنيات الطبية المستخدمة للعلاج وتم دعمها بكوادر من مختلف المناطق في المملكة. مبينا أن الرجال أكثر إصابة بالمرض من النساء حيث تصل نسبة المصابين من الرجال إلى الثلثين 90 % منهم فوق سن الخمسين عاماً.