دراسة ترصد تدني دور الأسرة التربوي في التصدي للتأثيرات السلبية للبث الفضائي

كشفت دراسة علمية حديثة عن تدني دور الإشراف للأسر السعودية التي تمتلك أكثر من جهاز تلفاز بالمنزل رغم أهميته القصوى كخط دفاع أول ضد التأثيرات السلبية للبث الفضائي.

ورصدت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وحملت عنوان "الفضائيات وأثرها على النشء والمجتمع دراسة مسحية لتأثير مركزية التحكم على تصور النشء للمضمون"، التأثير الكبير لجماعات الأقران.

وتهدف الدراسة التي قام بها فريق بحثي من جامعة الملك عبدالعزيز برئاسة الدكتور سعد الثمالي، إلى مسح أنماط البث الفضائي بين الفئات الشابة من 15 إلى 25 عاماً، وقياس التصورات الذاتية لتأثير البث الفضائي على منظومة القيم الدينية والاجتماعية والانتماء الوطني، وقياس التصورات الذاتية لتأثير البث الفضائي على انحراف الأحداث وقياس تصورات النشء لدور المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية.

وقد جرى خلال الدراسة اختيار عينة عشوائية على مراحل "عنقودية" من طلاب المتوسطة والثانوية بمدينتي الرياض وجدة، وعينة عشوائية منتظمة من طلاب جامعتي الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، و59 طالباً من أحداث مدينة الرياض تتكون العينة الكلية من1235 مفردة من فئتي ما بين 15-25 عاماً.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الأسر السعودية التي تمتلك أكثر من جهاز واحد بالمنزل تمثل عينة الشباب منهم 82.2% و72.8% من عينة الأحداث، حيث تنوعت أماكن مشاهدة التلفزيون من الصالون بنسبة 84% إلى الغرفة الخاصة 5.5%.

وجاء المنزل أكثر الأماكن التي يشاهد فيها الشباب والأحداث التلفزيون بنسبة 88.9% و85.7% للعينتين على التوالي، في حين كانت الاستراحات الخاصة المكان الثاني المفضل للمشاهدة لعينتي الشباب والأحداث بنسب 6.6% و12.7% على التوالي.

كما تتم مشاهدة التلفزيون مع الأسرة بنسبة 50.2% و44.3% ومع الأصدقاء 16.8% و24.3% ومنفرداً بنسبة 22.8% و21.4% لعينتي الشباب والأحداث على التوالي، وتنوعت ساعات المشاهدة للعينتين حيث يشاهد 35.4% من الشباب أقل من ساعتين و45.8% من الأحداث.

وكانت نسبة من يشاهدون البث الأكثر من ساعتين هي 72.5% للشباب و52.5 للأحداث.

وأظهرت نتائج الدراسة أن فترتي المساء والليل غلبت على فترات المشاهدة للعينتين بنسبة 71.9% و68.5% على التوالي.

وجاءت القنوات الأكثر مشاهدة لفئة الشباب هي قنوات الرياضة بنسبة 26.1% ثم الأفلام بنسبة 25% تليها قنوات الأغاني بنسبة 17.3% وأخير قنوات الأخبار بنسبة 9.8% أما في فئة الشباب فكانت القنوات الأكثر مشاهدة هي قنوات الأفلام بنسبة 30.8% ثم قنوات الأغاني بنسبة 20% تليها قنوات الرياضة بنسبة 15% ثم الإخبارية بنسبة 8.3%.