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الشؤون الإسلامية تُراجع استعداداتها لموسم الحج

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الشؤون الإسلامية تُراجع استعداداتها لموسم الحج الشؤون الإسلامية تُراجع استعداداتها لموسم الحج

    رأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة أمس، الاجتماع الأول للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج لهذا العام، بحضور وكلاء الوزارة، وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على برامج العمل والخطط التي أعدتها اللجان العاملة في إطار أعمال اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج، ومناقشة المسائل المتعلقة بالترتيبات الخاصة باستعدادات الوزارة للمشاركة في أعمال الحج لهذا العام.

يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من أجل تقديم خدماتها في موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة، والمحققة للأهداف المرجوة، تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لخدمة ضيوف الرحمن.

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