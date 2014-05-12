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بالفيديو.. «بدر» لصباحي: لو عبد الناصر اترشح هتبقى ضده وتقول كان بيعظّم للملك

  • مصر
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وصف محمود بدر، عضو لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح ، قرار المُرشح الرئاسي حمدين صباحي، بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بأنه «مزايدة»، مؤكدا أنه رفض توقيع استمارة تمرد يوم 30 أبريل و قال : «مش وقته».

و أضاف «بدر» خلال حواره ببرنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الأحد : «إن السيد حمدين يقول إن المشير السيسي أدى التحية العسكرية لمرسى، ده كلام مهين و مستفز للأسف، ولو جمال عبد الناصر اترشح للانتخابات، كنت هتترشح ضده و هتقول أنه كان بيضرب تعظيم سلام للملك لأنه كان في الجيش».

و تابع : «أيها القيادي العزيز في جبهة الإنقاذ، مطالبكم قبل تمرد كانت آخرها إقالة هشام قنديل»، و تسائل : «هل حمدين يقدر ينكر أن السيسي حرك الآليات العسكرية لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي دون إذن القائد الأعلى، اللي هو محمد مرسي وقتها، فاكرين بس التحية العسكرية».

و أضاف : «أنا متأكد أنك عايز مصلحة البلد، زي منا متأكد جدا إن عبدالفتاح السيسي هو الأفضل لمصلحة البلد».

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