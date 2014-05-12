بالفيديو.. «بدر» لصباحي: لو عبد الناصر اترشح هتبقى ضده وتقول كان بيعظّم للملك

وصف محمود بدر، عضو لجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، قرار المُرشح الرئاسي حمدين صباحي، بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بأنه «مزايدة»، مؤكدا أنه رفض توقيع استمارة تمرد يوم 30 أبريل و قال : «مش وقته».

و أضاف «بدر» خلال حواره ببرنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الأحد : «إن السيد حمدين يقول إن المشير السيسي أدى التحية العسكرية لمرسى، ده كلام مهين و مستفز للأسف، ولو جمال عبد الناصر اترشح للانتخابات، كنت هتترشح ضده و هتقول أنه كان بيضرب تعظيم سلام للملك لأنه كان في الجيش».

و تابع : «أيها القيادي العزيز في جبهة الإنقاذ، مطالبكم قبل تمرد كانت آخرها إقالة هشام قنديل»، و تسائل : «هل حمدين يقدر ينكر أن السيسي حرك الآليات العسكرية لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي دون إذن القائد الأعلى، اللي هو محمد مرسي وقتها، فاكرين بس التحية العسكرية».

و أضاف : «أنا متأكد أنك عايز مصلحة البلد، زي منا متأكد جدا إن عبدالفتاح السيسي هو الأفضل لمصلحة البلد».