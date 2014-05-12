بالفيديو.. «أديب»: «شفيق» مش حرامي وسيكون له دورًا هامًا الفترة المقبلة

قال الإعلامي عمرو أديب إنه يكن كل احترام للفريق أحمد شفيق، المُرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية.

و أضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «شفيق مش حرامي، وهو من أحسن الناس اللي خدموا البلد».

و تابع: «سمعت كلام من ناس بره و جوه، أنه كان من الممكن جدا يكون شفيق اللي كسب الانتخابات اللي فاتت».

و أكد «أديب» أن الفريق «شفيق سيكون له دورًا هامًا الفترة المقبلة»، مُدللاً على ذلك، بظهور صور للمشير السيسي بالشوارع تحمل اسم «حزب الحركة الوطنية المصرية» الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق.