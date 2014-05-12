جورج وسوف يصل القاهرة بعد غياب أعوام

وصل سلطان الطّرب جورج وسوف ظهر اليوم الأحد إلى مطار القاهرة الدّولي قادماً من بيروت وبصحبته المذيع اللبناني نيشان، والنّجم حكيم وذلك لاستكمال تصوير حلقات برنامج "قول يا ملك" على فضائية الحياة.

ويكشف وسوف خلال الحلقات العديد من الأسرار والظّروف الإنسانية والفنّية التّي مر بها في مشوار حياته، ومروراً بالوعكة الصّحية التّي تعرّض لها مؤخراً .. بالإضافة إلى رأيه في ثورات الرّبيع العربية.

جورج عقب وصوله كان في انتظاره العديد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية وحرص على تحية الجمهور بمعنويات مرتفعة قائلا "شكراً .. مصر".

الوسوف يأتي إلى مصر بعد غياب أعوام طويلة نظراً للظروف الصحية الصّعبة والأزمات المتلاحقة التّي مر بها سلطان الطّرب والتّي يكشف الكثير عنها خلال حلقات البرنامج.

استقبال الوسوف كان أسطورياً فلا زال النّجم الكبير يحتفظ بمكانته كسلطان للطرب، ولا زال يملك قاعدة جماهيرية كبيرة بمصر، وبكل أنحاء الوطن العربي في حين يترقّب الكثيرين الحلقة التّي يكشف فيها الوسوف الكثير من الأسرار حول حياته الخاصّة، وبالفعل بدأت قناة الحياة في عرض البرومو الخاص بالحلقة منذ عدة أيام حيث تم تصوير جزء منّها وجاري تصوير باقي الحلقة في مصر.

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