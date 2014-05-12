أخبار عاجلة

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية -
مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية يسمح لـ ” المخترع الصغير” بالسفر إلى أمريكا

Google+ Print
وزير الداخلية يسمح لـ ” المخترع الصغير” بالسفر إلى أمريكا وزير الداخلية يسمح لـ ” المخترع الصغير” بالسفر إلى أمريكا

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة:”  إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تابع عن كثب واقعة منع الطالب عبدالله عاصم، طالب الثانوية العامة، المعروف إعلاميا بـ” المخترع الصغير”  من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثيل في معرض (intel ISEF 2014)” .

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية على فضائية  ” سي بي سي” ، مساء أمس الأحد:”  أن قرار منع الطالب من السفر كان بسبب اتهامه بأعمال عنف وشغب ” .

يذكر أن منعت سلطات مطار القاهرة الطالب عبدالله عاصم، طالب الثانوية العامة بمدرسة دار حراء الإسلامية بأسيوط، والمعروف إعلاميًا بـ«المخترع الصغير»، من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثيل مصر في معرض «intel ISEF 2014»، في منافسة تضم أكثر من 60 دولة أخرى، وتحكمها لجنة تضم عددًا من الحاصلين على جائزة «نوبل» في العلوم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله