وزير الداخلية يسمح لـ ” المخترع الصغير” بالسفر إلى أمريكا

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة:” إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تابع عن كثب واقعة منع الطالب عبدالله عاصم، طالب الثانوية العامة، المعروف إعلاميا بـ” المخترع الصغير” من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثيل مصر في معرض (intel ISEF 2014)” .

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية على فضائية ” سي بي سي” ، مساء أمس الأحد:” أن قرار منع الطالب من السفر كان بسبب اتهامه بأعمال عنف وشغب ” .

يذكر أن منعت سلطات مطار القاهرة الطالب عبدالله عاصم، طالب الثانوية العامة بمدرسة دار حراء الإسلامية بأسيوط، والمعروف إعلاميًا بـ«المخترع الصغير»، من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثيل مصر في معرض «intel ISEF 2014»، في منافسة تضم أكثر من 60 دولة أخرى، وتحكمها لجنة تضم عددًا من الحاصلين على جائزة «نوبل» في العلوم.