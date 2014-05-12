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سكينة فؤاد: هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لهدم الدولة وإسقاطها بعد ثورة 30 يونيو

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سكينة فؤاد: هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لهدم الدولة وإسقاطها بعد ثورة 30 يونيو سكينة فؤاد: هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لهدم الدولة وإسقاطها بعد ثورة 30 يونيو

سكينة فؤاد

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة:”  إن ثورة 30 يونيو جمعت الشعب المصري تحت راية واحدة، وجعلت الجميع يشعر بأنهم شركاء في وطن واحد، يعملون جميعًا من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد ” .

وأوضحت فؤاد في حوارها على فضاية ” دريم 2″ ، مساء أمس الأحد:”  أن هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لهدم الدولة وإسقاطها بعد نجاح ثورة 30 يونيو، من خلال نشر الإرهاب وإثارة أعمال العنف والخراب والتدمير” .

وأشارت فؤاد:”  إلى أن الشعب المصري ما زال يعاني من مشاكل كثيرة على رأسها البطالة، وسوء مستوى المعيشة، وفساد منظومة الصحة” .

ودعت مستشارة الرئيس الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، لاختيار الرئيس الذي يعبر عنهم، وقادر على تحقيق أحلامهم وتنفيذ مطالبهم على أرض الواقع، مؤكدة أن المصريين لديهم إرادة قوية لا يمكن لأحد أن يكسرها.

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