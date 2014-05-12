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مشاركة مها أحمد في الدراما السعودية مهددة بالإلغاء

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مشاركة مها أحمد في الدراما السعودية مهددة بالإلغاء مشاركة مها أحمد في الدراما السعودية مهددة بالإلغاء

الإثنين 12-05-2014 00:20

 

يبدو أنّ المشاركة الأولى للفنانة المصرية مها أحمد في الدراما مهددة بالإلغاء، فبعد أنّ تسبب تأخير استخراج تأشيرة للفنان باسم ياخور لدخول المملكة العربية السعودية بتأجيل مشاهده في بطولة المسلسل السعودي "بنج"، تعود التأشيرة لتؤخر مشاركة مها أحمد بطلة العمل، وربما تهدد بإلغاء مشاركتها في هذا المسلسل السعودي لتغيب عن دراما رمضان بشكل كامل، حيث أنّها لم تشارك في أي مسلسل مصري هذا العام.

 

وسيعرض مسلسل "بنج" على شاشة التلفزيون السّعودي خلال شهر رمضان المقبل، وهو عمل كوميدي اجتماعي من إخراج السوري أسامة الحمد، وتأليف كل من: عبادي منصور، وكفاح شجاع، وبطولة: أحمد بدير، طلال السدر، باسم ياخور، مها أحمد، مروة محمد، سلطان الفرج، بجانب باقة من الممثلين السعوديين.

 

الجدير بالذكر أنّ هذه المشاركة هي الأولى للفنانة مها أحمد في الدراما السعودية، كما أنّها تطل على جمهورها حالياً بعد أنّ فقدت الكثير من وزنها من خلال قناة "المحور" لأول مرة كمقدمة برامج عبر برنامج "ربع دستة ستات".

 

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