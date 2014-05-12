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بالصور .. مصطفى بكري من الأقصر : لولا ” السيسي” لضاعت سيناء في عهد مرسي

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بالصور .. مصطفى بكري من الأقصر : لولا ” السيسي” لضاعت سيناء في عهد مرسي بالصور .. مصطفى بكري من الأقصر : لولا ” السيسي” لضاعت سيناء في عهد مرسي

قال الكاتب الصحفي مصطفي بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع :” إن المشير عبدالفتاح السيسى قال للرئيس المعزول محمد مرسى من أول يوم: “أنا لا إخوانى ولا سلفى، والجيش عمره ما هيكون له عقيدة غير عقيدة الوطن”.

وأضاف بكري خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقدته جبهة بلدي بمحافظة الأقصر لتأييد ودعم المشير : ” حينما حاول مرسي الصدام مع القضاء قال السيسي له: ” إن هذا الأسلوب لن يكون فى صالح مصر”، مضيفا :” أنه لولا السيسى لضاعت سيناء” ، حينما قال لمرسى ” تراب سيناء لن تكون لغير المصريين”.

و تابع بكري :” المشير له كتاب من الإنجازات، وأنه يمتلك قلب الأسد، ولا يخاف إلا الله وينفذ إرادة المصريين” .

من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمنسق العام لجبهة مصر بلدي علي ضرورة أن تكون لدى المرشح حلول تنتشل الشعب المصري من أزماته، وليس إجادة الوقوف أمام الكاميرات والشعارات البراقة .

وقال جمال الدين، خلال المؤتمر الجماهيري للجبهة في الأقصر، إنه ليس من المعقول فوز السيسي بنسبة أقل من المتوقعة، بعد هذا التأييد الحاشد من كل الفئات.

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