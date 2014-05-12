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بالفيديو.. مسيرة بـ"التوك توك" لتأييد السيسى فى القنطرة غرب

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نظمت الحملة الشعبية الرسمية فى الإسماعيلية مسيرة لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية بمركبات التوك توك.

وشارك فى المسيرة العشرات من التوك توك والسيارات والمئات من المواطنين رافعين ومرددين شعارات "تحيا " و"سيسى ياسيسى أنت رئيسى".

وقامت مركبات التوك توك بتعليق صور السيسى فى القنطرة غرب خلال المسيرة.

وأشرف على تنظيم المسيرة أعضاء الحملة الشعبية الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى فى الإسماعيلية وقامت المسيرة بجولة شملت جميع شوارع القنطرة غرب الرئيسية والفرعية ولاقت ترحابا وتفاعلا من المواطنين.

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