مظاهرة أمام منزل نتنياهو ضد اعتداء المتطرفين اليهود على الفلسطينيين

تظاهر المئات من اليهود والعرب من المتدينين والعلمانيين مساء أمس أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بوقف اعتداء المتطرفين اليهود على الفلسطينيين.

وأضافت صحيفة “هـآارتس” الإسرائيلية” ن المتظاهرين طالبوا نتنياهو بالضرب بيد من حديد على أيدى المتطرفين الذين يعتدون قولاً وفعلاً على الفلسطينيين، ويكتبون عبارات مسيئة على جدران المساجد والمنازل والقبور.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين رفعوا لافتات باللغة العربية والعبرية منها “العنصرية هى الإرهاب” و”العنصرية تصرخ.. الحكومة تصمت أمام أفعال المتطرفين” و”العمليات العنصرية.. ليست من اليهودية”، و”وأنا يهودى متضامن مع العرب ضد الصهيونية”.