بالفيديو .. صباحي للمصرين في الخارج : ادعوكم للإستثمار في مصر ونكون شركاء في التنمية

وجه حمدين صباحى المرشح الرئاسى رسالة مصورة إلى المصريين بالخارج قبل أيام من بدء تصويتهم للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، قائلاً: “إلى كل مصرى ومصرية خارج حدود الوطن، أنتم سفراء مصر فى هذا العالم، وأنتم العقول التى استوعبت خبرة التقدم الإنسانى فى مجتمعات عديدة، نحتاج لهذه الخبرة”.

ودعا صباحي المصريين بالخارج إلى الاستثمار فى مصر فى ظل حوافز جادة لتأمين هذا الاستثمار، وأن يكون شريكًا فى تنمية شاملة نحن بحاجة إليها لإنقاذ مصر مما هى فيه من فقر، مؤكداً على عزمه على إنشاء وزارة للمصريين بالخارج، وتفعيل دور القنصليات فى إطار إصلاح عميق لجهاز الدولة المصرى لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج، وإنشاء مراكز قانونية فى كل سفارة للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، بالإضافة إلى مراكز ثقافية تستطيع إيصال المواطن المصرى بثقافته ولغته.

وأشار صباحى إلى أن دور المصريين بالخارج قائم على مشاركة سياسية كاملة وأداء دور فى تنمية جادة نحتاجها، مضيفا: “وأنتم قادرون عليها”، مضيفاً: “أدعوكم أن نضم أيادينا وفكرنا وإرادتنا، لأن نبنى مصر التى تليق بنا ليفخر بها كل مصرى فى كل مكان، تحمى كرامة المصرى داخل وخارج حدوده، أدعوكم، لأن تصوتوا وتدلوا برأيكم بعزيمتكم سنبنى مصر”.

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