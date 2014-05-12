بيليجريني: سيتي أفضل فريق في إنجلترا

لندن، (إفي): أكد التشيلي مانويل بيليجريني مدرب مانشستر سيتي أن فريقه هو "الأفضل" في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد تتويجه اليوم باللقب الرابع في تاريخ النادي، والأول في مسيرته التدريبية في أوروبا.

وأعرب بيليجريني عن سعادته بالإنجاز، مبينا في تصريحات صحفية عقب الفوز على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين "عندما تفوز باللقب يمر الموسم كله أمام عينيك، وتقدر الجهد المبذول في الأوقات الصعبة، أعتقد أننا أفضل فريق في البطولة".

ووصف (المهندس) فريقه بأنه "مجموعة رائعة من اللاعبين، ينتمون لمؤسسة كبيرة، ويحظون بجمهور رائع".

وأضاف "هذا الموسم شديد التميز بالنسبة لنا، بدأنا بشكل جيد للغاية، وتجاوزنا نتائجنا السلبية خارج ملعبنا التي أفقدتنا نقاطا كثيرة".

وشدد بيليجريني، مدرب فياريال وريال مدريد ومالاجا سابقا في إسبانيا، "النادي وثق بي، الفرق الكبيرة لا يمكن أن تكتفي بلقب واحد، سنحتفل اليوم وغدا، ويوم الثلاثاء سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد، هذا الفريق وجمهوره يستحق القاب أكثر".

وتولى المدرب التشيلي قيادة السيتزنز هذا الموسم خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني، وجمع هذا الموسم بين ثنائية الدوري وكأس الرابطة.