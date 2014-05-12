نقابة المعلمين المستقلة بالسويس تشكو تعنت مدير التعليم ضدهم

أصدرت النقابة المعلمين المستقلة بالسويس بيان مساء اليوم يشكون فيه تعنت مدير عام التعليم بالمحافظة من أعضاء النقابة والمعلمين بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية وقامه بالتشطيب على 11 معلم ومعلمة وإحالة معلمة للتحقيق.

وأضاف البيان الإعلامي الذى أصدرته النقابة أن مدير التعليم سخر من معلمي مدرسة عبد الله النديم بسبب تأخرهم وعدم قدرتهم على الدخول لحصار المدرسة بمياه الصرف الصحى من كافة الجوانب ، موضحين أن المعلمين والطلاب يوصولون للمدرسة بعد معاناة طويلة .

وتابع البيان أن مدير عام التعليم استهزاء هو ومدير متابعة مكتبة ، وسخر من المعلمين أثناء دخولها المدرسة ومعاقبة أعضاء النقابة المستقله لمواقفهم تجاه ما حدث من غرق للمدرسة بالصرف الصحى ووجودهم بالمدرسة لمدة يوم كامل حتي منتصف ليلة أول أمس للمساهم فى علاج هذه الأزمة.

وأضاف البيان أن مسئولو المحافظة رفضوا الحضور للمدرسة لانشغالهم بمياه السيول بالسخنة وعدد محدود من المعلمين ورئيس حي الأربعين تدخلوا لحل مشكل الصرف التى مازالت مستمرة .

وتابع البيان أن مجلس النقابة أخطر رسميًا محافظ السويس والدكتور محمود ابو النصر وزير التعليم بالموقف مطالبين بالتدخل ومنع التعسف ضد المعلمين وأعضاء النقابة.