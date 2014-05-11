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أسلحة الهلال الهجومية جاهزة لبونيودكور

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أسلحة الهلال الهجومية جاهزة لبونيودكور أسلحة الهلال الهجومية جاهزة لبونيودكور

يحتفظ سامي الجابر المدير الفني للهلال بتياجو نيفيز نجم وسط الفريق كورقة رابحة على مقاعد البدلاء أمام بونيودكور الأوزبكي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن الهلال لن يغامر بإشراك نيفيز منذ بداية اللقاء وأنه سيشارك عند الحاجة إليه أو وقتما يقرر الجابر ذلك وخصوصا أن مواجهة بونيودكور هي الأولى لنيفيز العائد من الإصابة.

وتسببت إصابة نيفيز في غيابه عن لقاء الذهاب أمام بونيودكور الذي انتهى بفوز الهلال بهدف سجله سالم الدوسري.

وباتت الأسلحة الهجومية في وسط الملعب جاهزة لسامي الجابر المدير الفني، بعودة الثلاثي المصاب نواف العابد ونيفيز وسلمان الفرج.

وركز الجابر في تدريبات الفريق على تكتيك هجومي اعتمد فيه على الرباعي ياسر القحطاني وناصر الشمراني وسالم الدوسري ومحمد الشلهوب لقيادة وسط فريقه وهجومه، حيث ينوي هز شباك الفريق الخصم بهدف مبكر لإرباك حساباته.

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