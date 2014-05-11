انطلاق الحملة الانتخابية للرئيس بشار الأسد بعنوان “سوا”

انطلقت الحملة الرسمية للمرشح إلى الرئاسة السورية بشار حافظ الأسد، واتخذت الحملة شعار كلمة “سوا SAWA” برابط موحد SawaAlassad على كافة مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك، تويتر، إنستغرام وموقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب.

كما دعت الصفحة الرسمية للحملة المواطنين والمعنيين بالشأن الإعلامي السوري لمتابعة كل أخبار الحملة الرسمية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التي أنشات لهذه الغاية.

وبدأت حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سوريا في 3 يونيو، مع إعلان المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة وهم الرئيس بشار الاسد وماهر حجار وحسان النوري، مشيرة الى ان “هذا الإعلان يعد بمثابة إشعار للمرشحين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتبارا من صباح يوم غد الأحد”، كما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية.

واستبعدت المحكمة الدستورية طلبات 21 مرشحا اخر لهذه الانتخابات لانه “لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون”.

وحجار عضو في مجلس الشعب، انتخب العام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة والممثلة في الحكومة السورية.

والنوري عضو سابق في مجلس الشعب، شغل سابقا منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، ويراس “المبادرة الوطنية للارادة والتغيير”، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل.

وهذه الانتخابات ستكون اول “انتخابات رئاسية تعددية” رغم ان قانونها اغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.