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السعودية تعلن إحباط عمليات تهريب أسلحة عبر حدودها مع اليمن

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أعلنت ، الأحد، إحباط عمليات تهريب أسلحة في قطاع ظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير جنوبي المملكة قرب الحدود مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن «دوريات حرس الحدود بقطاع ظهران الجنوب أحبطت عدداً من عمليات التهريب أثناء قيامها بأداء مهامها وواجباتها على الحد الجنوبي».

وقال المتحدث باسم حرس الحدود في عسير، العميد عبد الله بن أحمد الحمراني، إنه «تم خلال تلك العمليات ضبط 6 رشاشات كلاشنكوف و100 مسدس، و100 مخزن مسدس، إضافة إلى أكثر من 500 طلقة مسدس».

ولم يحدد المتحدث تواريخ إحباط تلك العمليات، وما إذا كانت أسفرت عن اعتقال متورطين أم لا.

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