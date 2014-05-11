تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ضابط بالإسماعيلية لجلسة 7 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل ضابط شرطة بالإسماعيلية لجلسة يوم 7 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهادة الشهود والطب الشرعي .

وكان المتهمين قد قاموا خلال شهر نوفمبر الماضي بقتل النقيب أحمد رضوان بإطلاق الرصاص الحي عليه باستخدام سلاح ألي خلال تفقده الحالة الأمنية بمدينه الإسماعيلية وفروا هاربين.

وتمكنت مباحث الإسماعيلية من إلقاء القبض على المتهمين عقب مرور عدة ساعات من وقوع الجريمة بواسطة سلسلة من الكمائن والمطاردات وتقديمهم للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة الجنايات .

أ ش أ