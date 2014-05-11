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القبض على طالب يطبع كتابات مسيئة للجيش وتكثيف البحث عن ثلاثة أخرين بسوهاج

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القبض على طالب يطبع كتابات مسيئة للجيش وتكثيف البحث عن ثلاثة أخرين بسوهاج القبض على طالب يطبع كتابات مسيئة للجيش وتكثيف البحث عن ثلاثة أخرين بسوهاج

أرشيفية

تمكن الأهالي بناحية مشطا بمركز طما بسوهاج من ضبط طالب أثناء قيامه وعدد 3 أخرين بكتابة بعض العبارات المسيئة للدولة علي بعض الحوائط بالقرية .

وتلقي اللواء ابراهيم صابر مديرأمن سوهاج إخطار بتمكن الأهالي من ضبط “عبد الرحمن احمد محمد” طالب أثناء قيامه وثلاثة أخرين جاري تحديدهم بكتابة بعض العبارات المسيئة للدولة علي بعض الحوائط وتم ضبط ماكينة الطباعة المستخدمة في ذلك وتم التحفظ عليها وبالتنسيق مع فرع الأمن الوطني .

وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لضبط باقي المتهمين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وتحرر المحضر رقم 2128 إداري مركز طما وتم العرض علي النيابة لتوالي التحقيقات .

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