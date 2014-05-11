محلب: تشكيل لجنة من كل من وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والسياحة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بخصوص إزالة وتطهير الألغام ومخلفات الحروب، وحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية والادارية ، النقل، التخطيط والتعاون الدولى، السياحة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الاعلام، الاسكان، الصحة، بالإضافة إلى محافظى الاسكندرية ومطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة فى مجال إزالة وتطهير الألغام ومخلفات الحرب الموجودة فى الصحراء المصرية من خلال إستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الكاشفة للألغام، والتأكد من تنفيذ كافة القواعد والمعايير الدولية الخاصة بعملية التطهير لضمان حماية وأمان العاملين فى إزالة تلك الألغام، وكذا المستخدمين للأراضى بعد الإفراج الرسمى عنها.

> وقد أكد رئيس الوزراء على أهمية موضوع إزالة وتطهير الالغام والعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التطهير، لما لهذا التطهير من تأثير كبير فى التنمية الاقتصادية والعمرانية، مشدداً على ضرورة توفير كافة السبل للبدء فى تعمير وتنمية المناطق التى تم تطهيرها من الالغام، وإستغلالها فى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، وانشاء مدن ومجتمعات جديدة عليها مثل مدينة العلمين الجديدة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة مراعاة البعد الانسانى للضحايا والمتضريين من عمليات الازالة والتطهير.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الإسراع فى تنمية المناطق المطهرة من الألغام بالساحل الشمالى والبدء فى إجراءات إنشاء مدينة العلمين الجديدة على أسس تراعى الجانب السياحى والتنمية الزراعية بما يحافظ على الزراعات البيئية التقليدية بالمنطقة، وذلك تمهيداً لعرضها للاستثمار المحلى والعالمى، مع سرعة تعيين رئيس للمدينة..بجانب عقد اجتماع عاجل بين المسئولين بوزارتى الزراعة والرى لاتخاذ قرار بشأن توفير الموارد المائية اللازمة لإستصلاح الأراضى فى المناطق المطهرة من الألغام… تشكيل لجنة من كل من وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والسياحة، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومحافظ جنوب سيناء، للإنتهاء من إزالة كافة الألغام الموجودة بأراضى المحافظة تمهيداً لطرحها للاستثمار المحلى والأجنبى.