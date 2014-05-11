تقرير - شيكابالا ألهب حماس جماهير سبورتنج لشبونة بمهاراته

أشاد الإعلام البرتغالي بالظهور الأول لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة مع الفريق يوم الأحد.

وحل استوريل ضيفا على لشبونة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي، ولعب شيكابالا لأول مرة بقميص سبورتنج في مباراة رسمية منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي قادما من الزمالك.

وأفاد تقرير موقع راديو وتليفزيون البرتغال بما قدمه شيكابالا في الربع ساعة التي لعبها، موضحا أن مشاركته كانت أبرز لقطات لشبونة في اللقاء .

وذكر التقرير "شيكابالا ألهب حماس جماهير ملعب خوسيه ألفادي معقل لشبونة بالمهارات الجيدة التي أظهرها".

يذكر أن شيكابالا يمتد عقده مع لشبونة حتى صيف 2019.

شاهد لمسات شيكابالا في المباراة من هنا