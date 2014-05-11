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مدرب مالاجا: أتليتكو يستحق لقبا

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مدرب مالاجا: أتليتكو يستحق لقبا مدرب مالاجا: أتليتكو يستحق لقبا

مدريد، (إفي): قال الألماني بيرند شوستر مدرب مالاجا إن أتلتيكو مدريد الذي تعادل معه إيجابيا اليوم بهدف لمثله يستحق التتويج ولو بلقب واحد على الأقل هذا الموسم.

وينافس أتلتيكو على لقب الليجا الذي سيتحدد على ضوء نتيجة مباراته بالجولة الأخيرة أمام برشلونة، ودوري الأبطال الذي سينافس عليه مواطنه ريال مدريد في 24 من الشهر الجاري.

وقال شوستر بخصوص تعادل فريقه مع الـ(روخيبلانكوس): "من الطبيعي ألا تكون المبارايات الأخيرة في الليجا سهلة".

وأضاف المدرب الألماني "الأمور ليست سهلة سواء بالنسبة لفرق القمة أو التي تصارع على البقاء، يجب بذل الكثير من الجهد، أكثر شيء يعجبني بالنسبة لأتلتيكو أنه سينافس على لقبين في غضون أسبوع".

وتابع شوستر "خروجهم من هذا الموسم دون ألقاب سيكون أمرا مؤسفا، على الأقل يجب أن يتوجوا بلقب واحد على الأقل، وسيكون هذا الأمر في برشلونة"

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