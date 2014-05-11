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السادات من المنوفية : السيسي شال روحه على كفه في “30يونيو”علشان مصر

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السادات من المنوفية : السيسي شال روحه على كفه في “30يونيو”علشان مصر السادات من المنوفية : السيسي شال روحه على كفه في “30يونيو”علشان مصر

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الجماهيري الحاشد الذى عقدته الحملة الشعبية لدعم المشير عبد الفتاح ، فى قرية الشعراء بأشمون بالمنوفية إن :”المشير السيسي شال روحه على كفه فى 30 يونيو علشان يحمي “.

وأضاف السادات أن انتخاب السيسي هو ليس مجرد مشاركة فى انتخابات رئاسية بل تكليف لرجل صاحب تجربة ، وخبرة وتاريخ عسكري مشرف ، تم تتويجه بالاستجابة لرغبة الشعب المصري فى 30 يونيو .

وناشد السادات أهالي المنوفية بعدم السماع للأصوات التى تقول أن المعركة الانتخابية محسومة لصالح السيسي ، مؤكداً على ضرورة النزول والحشد بقوة لصالح المشير .

يذكر أن المؤتمر حضره الفنان سمير الإسكندراني واللواء عبد الرافع درويش وعدد من القيادات الشعبية والدينية بمركز أشمون والمراكز المجاورة بالمنوفية .

 

 

 

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