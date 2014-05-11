دراسات الشرق الاوسط: 79% سوف ينتخبون السيسي و11% لصباحي

أجري المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط من خلال مقره الرئيسي في نورث كارولينا و مركزه الاقليمي في القاهرة استطلاعا للرأي في كل محافظات مصر من خلال الاتصال التلبفونى واللقاءات المباشرة حول الانتخابات الرئاسية فى مصر

والجدير بالذكر بان المركز قام بجهوده الذاتية بتمويل هذا الاستبيان ومن سياسة المركز عدم قبول اي تمويل من جهة اخري بصفة عامة ومن مرشحي الرئاسة بصفة خاصة لضمان النزاهة والشفافية والحيادية . وقد شمل الاستبيان استمارة بها الأسئلة الآتية؛ مكان الإقامة وهل ستذهب للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراءها في هذا الشهر ولمن ستدلي بصوتك من بين حمدين صباحي ام عبد الفتاح السيسي وايضاً ماهي الأولويات الذي تريد من الرئيس القادم التركيز عليها. وقد تم اختيار عينة عشوائية من ١٢٠٠ شخص من المصريين والذين يبلغون من العمر ١٨ عاما او اكثر والذين لهم حق التصويت. ولقد تم أخذ بيانات هذا الاستبيان في الفترة من ٨ مايو الي ١١ مايو الجاري عن طريق الاتصال التلفوني واللقاءات المباشرة . ولقد اجري المركز هذا الاستبيان طبقا للأساليب العلمية وحسب طريقة الاحتمالات المتعددة المراحل وباستخدام طريقة KISH في اختيار العينات العشوائية وقد جاءت النتائج كما يلى :

86 ٪ من الذين أدلوا بآرائهم أكدوا انهم سيشاركون في هذه الانتخابات, 11٪ قالوا انهم لن يشاركوا و 3٪ غير متأكدين. وقال 79٪ انهم سينتخبون السيسي و ١١٪ سيدلوا بأصواتهم لصباحي وهناك نسبة 10٪ لم يقرروا بعد.

وعن الخمس أولويات المطلوبة من الرئيس القادم فقد رأي أغلبية الذين شاركوا في هذا الاستبيان انها يجب ان تكون :

1. الأمن والقضاء علي الإرهاب

2. الاقتصاد وخلق وظائف للشباب

3. التعليم

4. القضاء علي الرشوة والمحسوبية

5. حل مشكلة المياه والكهرباء

وشملت الأولويات أيضاً تأكيد احترام الحقوق والحريات الحريات لجميع المصريين وبدون تمييز والعمل علي تحقيق الاستقرار السياسي وتأكيد هيبة الدولة وبناء مؤسساتها وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين

وعن السؤال : هل تري ان يضم الفريق الرئاسي القادم شخصيات من الوجوه القديمة مهما كانت قدراتها وكفاءتها فقد اجمع المشاركون في الاستطلاع(91%) علي انهم لايريدون اي من الوجوه القديمة فى اى منصب تنفيذى ويريدون وجوه جديدة أمينة ولديها الكفاءة والمقدرة والأمانة لكسب ثقة المصريين والعالم اجمع