بالفيديو .. مالاجا يحرم أتلتيكو من التتويج بالليجا

مدريد، (إفي): تأجل حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الى الجولة الاخيرة بعد سقوط المتصدر أتلتيكو مدريد في فخ التعادل على ملعبه اليوم أمام مالاجا بهدف لمثله على ملعب فيسنتي كالديرون في الجولة 37 وقبل الاخيرة.

وفي الوقت ذاته تعادل الوصيف برشلونة سلبيا مع مضيفه إلتشي، وخسر ريال مدريد الثالث على ملعب سلتا فيجو 0-2.

وبتلك النتائج يبقى أتلتيكو في القمة بـ89 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن البرسا، بينما يودع ريال مدريد نهائيا أي فرصة في التتويج باللقب.

وسيحسم اللقب مباراة الجولة النهائية على ملعب كامب نو بين برشلونة وضيفه أتلتيكو، ففوز أي فريق منهما يعني تتويجه بالليجا، بينما التعادل يمنح أتلتيكو الكأس.

وعلى ملعب فيسنتي كالديرون انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله ظهر التوتر على لاعبي أتلتيكو، حيث عجزوا عن ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهم لأهداف، وبدا التأثر واضحا بغياب النجم الهداف دييجو كوستا.

ومنعت العارضة هدفا محققا من ديفيد بيا ولم يستثمر راؤول جارسيا وكوكي فرصتين أخرتين.

خطف مالاجا التقدم عبر الجناح صامويل جارسيا من استغلال لخطأ فادح ونادر للحارس البلجيكي تيبو كورتوا وبدأ للمدافع البرازيلي جواو ميراندا، حيث وجد نفسه أمام المرمى خاليا ليسدد بسهولة في الشباك.

لكن الضغط المدريدي في أقل من 10 دقائق أسفر عن هدف التعادل من ضربة ثابتة عبر رأسية المدافع البلجيكي توبياس ألديرفيريلد.

ونال مدافع مالاجا الأرجنتيني ماركوس أنخيليري بطاقة حمراء، لكن أتلتيكو فشل في استغلال النقص العددي بالدقائق المتبقية.

وتألق الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في الشوط الثاني، ومنع فيه شباكه من الاهتزاز، خاصة في الثوان الاخيرة حيث تصدى لتصويبة صاروخية من أدريان لوبيز كادت تمنح الليجا لفريقه.

شاهد الهدفين