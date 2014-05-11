برشلونة سلبي.. لكنه حافظ على أمله

أليكانتي، (إفي): سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إلتشي بالجولة الـ37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، لينتظر مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة لمعرفة هوية المتوج بلقب الليجا، بعد خروج ريال مدريد من المنافسة بخسارته أمام سيلتا فيجو بهدفين نظيفين.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 86 نقطة، ليتخلف بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي تعادل أيضا مع مالاجا بهدف لمثله، ليتأجل حسم البطولة للجولة الأخيرة بينهما، حيث سيمنح الفوز البرسا الفرصة للاحتفاظ باللقب، أما الهزيمة أو التعادل فسيعطيان اللقب للأتلتي للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996.

شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب برشلونة على الكرة، مع تألق لحارس أصحاب الأرض، مانويل إيريرا، الذي تصدى لأكثر من فرصة خطرة للفريق الكتالوني.

وأهدر لاعب الوسط أندريس إنيستا فرصة هدف أول لبرسا مع مرور ربع الساعة بعدما سدد كرة تجاه المرمى لكن العارضة تصدت لها.

وتألق إيريرا بعدها وأبعد تصويبة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد نجوم اللقاء، ليخرجها ركنية.

وأنقذ المدافع سرخيو بيليجرين فريقه من هدف بعدما أبعد تسديدة قوية من ميسي بعد مرور نصف الساعة، قبل أن يضيع مهاجم البلاوجرانا، بدرو رودريجيز، فرصة ثمينة بعدما حول رأسية خطيرة حفت بالقائم قبل خروجها.

وعاد ميسي ليحاول التقدم من جديد لفريقه من تسديدة أخرى لكن الحارس إيريرا واصل التألق وأخرجها ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء كاد بدرو ليتقدم لفريقه الكتالوني من انفرادة بالمرمى لكنه أهدر الكرة بغرابة ليسددها فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني عاد إلتشي للصورة بفرصتين لكارليس خيل ورودريجيز لكنهما تسديدتهما سارتا فوق مرمى الحارس خوسيه بينتو.

وأجرى المدرب الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو تبديلا بنزول كريستيان تيو بدلا من بدرو غير الموفق، لكنها لم تسفر عن جديد، خاصة مع استفاقة أصحاب الأرض الذين بادلوا حامل اللقب السيطرة، لينتظر برشلونة حسم اللقب في الجولة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.