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بالفيديو .. سيلتا ' يجبر ' ريال مدريد على التركيز في دوري الأبطال

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بالفيديو .. سيلتا ' يجبر ' ريال مدريد على التركيز في دوري الأبطال بالفيديو .. سيلتا ' يجبر ' ريال مدريد على التركيز في دوري الأبطال

مدريد، (إفي): أنهى سيلتا فيجو اليوم على حظوظ ضيفه ريال مدريد في التتويج ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من المسابقة.

ونجح الفريق في إهانة ضيفه بشكل واضح في ظل غياب نجمي الريال، الويلزي جاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإصابات، ليؤكد غيابه عن منصات التتويج في الليجا.

وتكفلت أخطاء لاعبي ريال مدريد في حسم اللقاء لأصحاب الأرض، بعدما أهدى قلب الدفاع سرخيو راموس الكرة للمهاجم البرازيلي تشارلز دياز دي أوليفيرا، ليحرزها بسهولة في المرمى.

وفي الشوط الثاني يعيد تشابي ألونسو الكرة بشكل خاطئ لدييجو لوبيز، لينقض عليها دياز دي أوليفيرا ويراوغ الحارس ويضعها في الشباك.

وبهذه الهزيمة يبقى الريال في المركز الثالث برصيد 84 نقطة، بينما يقفز سلتا فيجو للمركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وقد تكون تلك الهزيمة القاسية للريال بمثابة سبب إضافي، لحسم صفقة إنتقال مدرب فيجو، لويس إنريكي، إلى برشلونة الموسم المقبل، حيث يعد أقرب المرشحين لهذا المنصب.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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