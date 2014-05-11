سيميوني: غاضب.. لكن لم يكن أحد يحلم بما حققناه

أقر دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بأنه غاضب من فشل فريقه في حسم التتويج بالدوري الإسباني مساء يوم الأحد.

أتليتكو كان بحاجة للفوز على مالاجا للتتويج بين أنصاره في ملعب فيسنتي كالديرون بدرع الدوري الإسباني، مستغلا تعادل برشلونة سلبيا مع إلتشي.

لكن أتليتكو أخفق في ذلك، وتعادل مع مالاجا بهدف لمثله.

وقال سيميوني بعد المباراة: "غاضب طبعا، لأننا فعلنا كل شيء ولم نستطع الفوز، لا يمكن أن ألوم اللاعبين".

وتابع المدرب الأرجنتيني "لكن في النهاية، لم يكن أحد يحلم بأن نصل للجولة الأخيرة ونحن في الصدارة".

الاسبوع المقبل، يلعب أتليتكو ضد برشلونة في أرض كامب نو.

لو فاز أتليتكو أو تعادل سيتوج، لو خسر في كامب نو سيكون برشلونة هو بطل الليجا.

وأضاف "بوسعنا التتويج، سنعمل على ذلك بالطبع الاسبوع المقبل".