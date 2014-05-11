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رئيس برشلونة: سنقيم احتفالا مزدوجا أمام أتليتكو

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رئيس برشلونة: سنقيم احتفالا مزدوجا أمام أتليتكو رئيس برشلونة: سنقيم احتفالا مزدوجا أمام أتليتكو

يؤمن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بأن فريقه سيحتفل الاسبوع المقبل بدرع الليجا.

برشلونة يستضيف أتليتكو مدريد في الجولة الأخيرة من عمر الموسم، لو فاز البلوجرانا سيتوج بالليجا.

وقال بارتوميو بعد تعادل برشلونة مع إلتشي: "من المهم أن نستعد لتلك المباراة بشكل كبير، لقاء حاسم بلا شك يحتاج لاستعداد مختلف".

وتابع "أؤمن بأننا سنحتفل الاسبوع المقبل، كذلك سيكون الاحتفال مزدوجا لأننا سنودع رمزا من رموز النادي مثل كارليس بويول".

ويرحل بويول صاحب الـ36 عاما عن برشلونة في الصيف المقبل.

ورفض رئيس برشلونة التحدث عن مستقبل المدير الفني للفريق جيراردو مارتينو، مؤكدا "لن نتحدث عن المستقبل البعيد.. دعونا نتحدث عن المستقبل القريب ونركز فقط على لقاء أتليتكو".

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