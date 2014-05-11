تنس - نادال يتوج بلقب أساتذة مدريد عقب انسحاب نيشيكوري

مدريد، (إفي): توج الإسباني رفايل نادال، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الأحد بلقب بطولة مدريد للأساتذة، عقب فوزه في المباراة النهائية على الياباني كي نيشيكوري 2-6 و6-4 و3-0 قبل انسحاب الأخير للإصابة بعد ساعة و42 دقيقة.

وكان الياباني الأقرب للفوز بعدما سيطر على المجموعة الأولى وكان متقدما في الثانية 4-2 بعد تقديمه تنس رائع، إلا أنه تعرض لمشاكل في الظهر وآلام عضلية في القدم اليسرى.

وكان نيشيكوري قد فاز بـ14 مباراة متتالية، وتوج بلقب برشلونة الأسبوع الماضي بالأرضي الترابية، واحتاج لنحو ثلاث ساعات للفوز على دافيد فيرير في نصف النهائي أمس السبت، ليجبره الحمل العضلي الزائد اليوم على الانسحاب رغم انه كان على أبواب حسم اللقب.

ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي لنادال في مدريد والرابع في العاصمة الإسبانية، ورقم 63 للماتادور الإسباني في المجمل، والـ27 في بطولات الأساتذة، والثالث هذا العام بعد الدوحة وريو دي جانيرو، ليضمن الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي حتى بطولة رولان جاروس الكبرى التي ستنطلق في الـ25 من مايو الجاري.