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أنشيلوتي: أهدينا الدوري

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أنشيلوتي: أهدينا الدوري أنشيلوتي: أهدينا الدوري

ظهر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غاضبا بشكل كبير بعد خسارة فريقه أمام سيلتا فيجو بهدفين نظيفين.

ريال كان بوسعه العودة لسباق الليجا، مستغلا تعادل برشلونة وتعادل أتليتكو مدريد أيضا في الجولة نفسها.

لكن ريال مدريد سقط أمام سيلتا بهدفين من أخطاء دفاعية للميرنجي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "أخطاء دفاعية تسببت في خسارتنا اليوم، لم نلعب جيدا في الاسابيع الفائتة على كل حال".

تعادل ريال مدريد مع فالنسيا، ومع بلد الوليد وسقط أمام سيلتا ليضيع الدوري تماما من بين يديه ويسلم المنافسة للثنائي برشلونة وأتليتكو.

وعقب أنشيلوتي "أهدينا الدوري.. علينا الآن فقط أن نركز على دوري الأبطال".

ويلعب ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره في العاصمة الإسبانية أتليتكو.

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