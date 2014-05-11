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بالأرقام - المحمدي ثالث ' ماكينة عرضيات ' الدوري الإنجليزي

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بالأرقام - المحمدي ثالث ' ماكينة عرضيات ' الدوري الإنجليزي بالأرقام - المحمدي ثالث ' ماكينة عرضيات ' الدوري الإنجليزي

أنهى أحمد المحمدي الدولي المصري وظهير أيمن هال سيتي موسما ناجحا مع النمور باحتلاله المركز الثالث كأكثر لاعبي الدوري الإنجليزي إرساللا للعرضيات.

المحمدي الذي اعتمد عليه ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي بشكل أساسي في كل مباريات فريقه، نجح في إرسال سيل من العرضيات.

فقد أرسل المحمدية 243 عرضية، منهم 50 فقط وصلوا إلى زميل بمعدل 1,3 كل مباراة.

بهذا الرقم يحتل المحمدي المركز الثالث بعد سيتوارت داونينج الذي يتصدر بـ 290 عرضية منها 84 صحيحة بمعدل 2,6 عرضية/مباراة.

ويأتي الوصيف جناح نورويتش روبرت سنودجراس بـ278 عرضية منها 64 صحيحة بمعدل 2،1 عرضية/المباراة.

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