جيرارد: أنا محطم

قال ستيفن جيرارد أيقونة نادي ليفربول إنه محطم، بعد فشل فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ظل متصدرا لجدول الدوري الإنجليزي في أسابيعه الأخيرة، قبل أن يفلت زمام الأمور ويسقط مباراتين متتاليتين مهديا اللقب لمانشستر سيتي.

وبعد خسارة ليفربول للقب الغائب عن القلعة الحمراء من عام 1990، قال جيرارد: "انا محطم.. بكل تأكيد محطم".

وتابع "أشعر بالمرارة لأن جمهور ليفربول كان رائعا طوال الموسم في دعمنا".

خبرة

لكن جيرارد يؤمن بأن ليفربول سينافس على اللقب في الموسم المقبل، مؤكدا أن هذا الجيل من اللاعبين استفادوا كثيرا من التجربة.

وأوضح "ظللت ألعب حتى وصلت 33 عاما لأعيش أجواء المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف "الميزة أن رفاقي من الشباب عاشوا تلك التجربة وهم في سن صغير، كلنا سنكون أفضل في الموسم المقبل بالتأكيد".

ويثق جيرارد في قدرته على اللعب لموسم أخر، رغم أنه يصل لـ34 عاما في غضون أسابيع.