من دالاس إلى سيد قطب (3)

قرأ سيد قطب كتاب دالاس المعنون «حرب أم سلام» فارتأى أن الفكرة المحورية فيه هى ما أطلق عليها دالاس «الحاجة الروحية» المستندة إلى الإيمان أى كانت السمة الدينية لذلك الإيمان، وأن هذه الحاجة الروحية هى الكفيلة بالقضاء على عدو أمريكا وهو الحزب الشيوعى السوفييتى بزعامة الديكتاتور جوزيف ستالين.

وقد تناول سيد قطب مفهوم «الحاجة الروحية» بالتحليل والنقد فى مؤلفه المعنون «المستقبل لهذا الدين». يقول سيد قطب: فى فصل بعنوان «حاجتنا الروحية»: «يقول دالاس إن هناك شيئاً ما يسير بشكل خاطئ فى أمتنا، وإلا لما أصبحنا فى هذا الحرج. وفى هذه الحالة النفسية لا يجدر بنا أن نأخذ موقفا دفاعيا، وأن يتملكنا الذعر.. إن ذلك الأمر جديد فى تاريخنا! إن الأمر لا يتعلق بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج عالمى فى الأشياء المادية. إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح. فبدونه يكون ما لدينا قليلاً. وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم، أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم، أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم، أو القنابل مهما بلغت قوتها، إنما يعوضه الزعماء الروحيون، وبعثورهم عليه يكون فى إمكانهم المساهمة فى التدمير السلمى للخطط الشريرة التى تعدها الشيوعية السوفييتية.

وتأسيساً على ذلك ينقد سيد قطب ما ارتآه دالاس من إمكان الكنائس تحقيق دعوته لأن الكنائس مصابة بما يسميه سيد قطب بــــ«الفصام النكد» الذى أفضى إلى أن يكون الدين المسيحى عدواً للإنسان.

والسؤال إذن:

ماذا يعنى «الفصام النكد» عند سيد قطب؟

إنه يعنى الانفصال التام بين الدين والدنيا، أو بالأدق بين الإيمان وممارساته العملية فى الحياة الدنيا. ومن علامات هذا الفصام النكد عصر النهضة وعصر التنوير وعصر النهضة الصناعية. فهذه العصور قد أفضت إلى انصراف المجتمع عن منهج الله. والإسلام وحده هو الكفيل بشفاء المسيحى من ذلك الفصام النكد، وذلك لأنه يقف ضد عصر الحضارة الصناعية الذى هو ثمرة عصر النهضة وعصر التنوير. والمفارقة هنا أن كراهية سيد قطب للحضارة الصناعية هى نفس كراهية مجلس الكنائس العالمى لها، إذ أصدر قراراً فى مؤتمره المنعقد فى نيودلهى فى عام 1961 بأن على الكنيسة مواجهة الوطن والدولة على أنهما تحت سلطان الله، ومن ثم تكون متأهبة للصراع مع الدولة فى مواجهة دعوتها للتصنيع أو للنزعة القومية وللآثار المترتبة على هاتين الدعوتين فى العالم الثالث. ومغزى هذا القرار أنه ينطوى على معنيين. المعنى الأول حاكمية الله، والمعنى الثانى الارتداد إلى ما قبل الحضارة الصناعية، أى إلى الحضارة الزراعية. إلا أن الالتزام بهذين المعنيين ليس ممكناً، فى رأى سيد قطب، إلا بالإرهاب.

والسؤال إذن:

لماذا الارتداد إلى ما قبل الحضارة الصناعية يستلزم الإرهاب؟

جواب سيد قطب أن وظيفة الإرهاب تدمير مؤسسات الدول فى جميع أنحاء كوكب الأرض حتى يمكن تأسيس المجتمع الإسلامى الكوكبى. وأظن أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير كان على حق عندما قال فى خطاب له حول سبل مواجهة التطرف الدينى بأن تهديد الإسلام الراديكالى يتنامى وينتشر فى أنحاء العالم، وأن الصراع واضح بين هؤلاء الذين يحملون رؤية حديثة للشرق الأوسط وهؤلاء الذين يريدون فرض أيديولوجية ضيقة الأفق (الأهرام 24 إبريل 2014). ومع تحوير طفيف يمكن القول بأن الصراع المشار إليه هو صراع بين الأصولية والعلمانية. وكان هذا الصراع هو عنوان الندوة الدولية التى عقدتٌها أثناء انعقاد المؤتمر العالمى لاتحاد الفلاسفة ببرايتون بإنجلترا فى عام 1988.