مسئول بحملة السيسي: التمثيل الدبلوماسي المصري في الكويت ضعيف

قال محمد بدران، عضو المكتب السياسي لحملة المشير عبد الفتاح السيسي، إن التمثيل الديبلوماسي في الكويت ضعيف والمواطنين لديهم صعوبة في التواصل مع الديبلوماسسن المصريين.

وأضاف “بدران”خلال مداخلة له على فضائية “أم بي سي مصر” ببرنامج “يحدث في مصر”، أن المصريين في الكويت ليس لديهم أي معلومات عن كيفية التصويت في الانتخابات ولم تقدم لهم السفارة والقنصلية أي معلومات في هذا الشأن.

والتقى اليوم الأحد، محمد بدران، عضو المكتب السياسي لحملة المشير عبد الفتاح السيسي، أحمد الجارالله، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية، وسليمان الجارالله، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد بدران، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المشير السيسي أعاد للشباب صورة القائد والرمز والزعيم الذي افتقده الشباب خلال عقود طويلة.

وأضاف: “الشباب يرون زعيما يحب وطنه ويعمل على رفع شأنها واستقلالية قرارها، كما أننا – كشباب- بدأنا نشعر ﻷول مرة بمعني الوحدة العربية وأننا أمة واحدة”.

وتابع: “دعم دول الخليج لمصر في زيادة مستمرة”، مشيرا إلى أن “مصر تحتاج إلى إعادة للهيكلة اﻹدارية وقوانين الاستثمار وإيجاد مناخ جيد له”.