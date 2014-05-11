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مشاجرات بين مسئولين بكنترول التعليم الصناعي احتجاجا علي سوء المعاملة بالشرقية

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مشاجرات بين مسئولين بكنترول التعليم الصناعي احتجاجا علي سوء المعاملة بالشرقية مشاجرات بين مسئولين بكنترول التعليم الصناعي احتجاجا علي سوء المعاملة بالشرقية

أرشيفية

نشبت مشاجرات مساء اليوم بين مسئولين بكنترول التعليم الصناعي ومئات المدرسين الذين تم ترشيحهم للمراقبة، احتجاجًا علي ما وصفوه بسوء المعاملة والرشوة لتذكية مدرسين عن زملائهم بالشرقية.

وقال نشأت الصوفي مدرس وأحد المرشحين للمراقبة علي امتحانات التعليم الصناعي أنه وقف منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وحتى المساء تحت حرارة الشمس ومعه المئات من زملائه الذين يتلقون معاملة سيئة من مسئولي الكنترول وتعنت من مشرفي الأمن بالسماح لهم بالصعود لإنهاء إجراءات ترشيحهم، مما نتج عنه مشاجرات مع مسئولين الكنترول بعد حالة من الغضب بين المدرسين.

قالت هند السيد “مدرسة” أن مسئولين الكنترول سمحوا لأشخاص تم تزكيتهم عن طريق غير شرعي دون غيرهم بالصعود لمقر الجنة وإنهاء إجراءات الترشح، متهمة مسئولين الكنترول بتقاضي رشاوى، مما دفع المدرسين للشجار مع موظفي الأمن الذين سمحوا لبعض المدرسين بالدخول بعد تدخل وسطة لم نستطع إيجادها .

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