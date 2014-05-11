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شيخ الأزهر: هناك خطة لتقسيم العالم العربى.. ومؤامرة على الشرق من الغرب

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شيخ الأزهر: هناك خطة لتقسيم العالم العربى.. ومؤامرة على الشرق من الغرب شيخ الأزهر: هناك خطة لتقسيم العالم العربى.. ومؤامرة على الشرق من الغرب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن العالم العربى يحاول تحصين نفسه عسكرياً خوفاً من الاحتلال والاستعمار الغربى، لافتاً إلى أن هناك خطة لتقسم العالم العربى وتفتيته وإحداث الفوضى به.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك محاولات لعودة الاستعمار الغربى للدول العربية، مشيراً إلى أن الأمريكان أحرقوا "بغداد" ومكاتبها العريقة بهدف القضاء على الحضارة الإسلامية، ودمرت دولة العراق بحجج وهمية كالأسلحة الكيمائية.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن رجال السياسة الغربية يقدمون نظرية صراع الحضارات بهدف القضاء على الحضارة الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة على الشرق حتى يزداد ضعفاً ويبقى الغرب قوياً مسيطراً.

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