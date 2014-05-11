تقرير: الجابر مستمر كمدرب للهلال

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الهلال ستعلن الاسبوع المقبل بقاء المدرب سامي الجابر لموسم آخر.

وأشارت صحيفة "سبورت" السعودية إلى أن إدارة الهلال ستعلن عن قرار تمديد عقد الجابر بعد تخطى بونيودكور الأوزبكي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وترغب إدارة الهلال في منح الجابر فرصة جديدة مع الفريق في الموسم المقبل رغم خروج الزعيم من الموسم دون التتويج بأي بطولة للمرة الأولى منذ ستة مواسم.

واحتل الهلال المركز الثاني في بطولة الدوري خلف النصر البطل، كما تفوق عليه النصر مجددا في نهائي بطولة كأس ولي العهد، فيما ودع الزعيم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية على يد الشباب.

يذكر أن الهلال تفوق في لقاء الذهاب بدور الـ16 من بطولة آسيا على نظيره الأوزبكي بهدف سجله سالم الدوسري ويكفيه التعادل أو الفوز للعبور لدور الثمانية.