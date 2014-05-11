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نجم مالاجا قد ينتقل للدوري السعودي

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نجم مالاجا قد ينتقل للدوري السعودي نجم مالاجا قد ينتقل للدوري السعودي

لا يستبعد المغربي نورالدين أمرابط لاعب جالاتاسراي التركي المنتقل إلى مالاجا الإسباني على سبيل الإعارة خوض تجربة الاحتراف في الخليج وخصوصا في الدوري السعودي.

وأبرزت صحيفة "سبورت" تصريحات للاعب قال خلالها إن وجود صديقه سعيد بوطاهر في دوري نجوم قطر يشجعه على خوض التجربة في الخليج.

وأضاف أمرابط أنه يفضل الانتقال للعيش لأحد الدول الخليجية مؤكدا أن الحياة في البلاد الإسلامية تروق له.

فيما أشار النجم المغربي أن موقفه مع جالاتاسراي لايزال غامضا خاصة وأنه يبحث عن مكان في التشكيل الأساسي وفي حالة عدم حدوث ذلك سيبحث عن فريق آخر.

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