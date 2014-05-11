حسن عسيري: "كلام الناس 3" أول مسلسل عربي يتم تصويره في كندا

يتواجد فريق المسلسل الكوميدي "كلام النّاس3" في مدينة مونتريال الكندية لتصوير أحداث العمل الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، ويتكون فريق المسلسل من 73 ممثلاً وممثلة وفنيين وتقنيين، وهو من إخراج عمر الديني، وتأليف علاء حمزة، وبطولة نخبة من نجوم الدراما، ومن أبرزهم: حسن عسيري، وريم عبدالله، وحبيب الحبيب، ومرزوق الغامدي، وعبدالعزيز المطرودي، وجعفر الغريب، وهند محمد، والوجه الجديد يامور، بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين والممثلات السعوديين والعرب.

وتحدث الفنّان حسن عسيري عن العمل قائلاً: "إن "كلام الناس3" أول مسلسل عربي يتم تصويره بالكامل في كندا، كما أنّ ستكون حلقات هذا الجزء متّصلة، ويتحدث عن قضية واحدة، وهو يختلف عن الجزء الأول والثاني اللذين كانت حلقاتهما منفصلة، وكل حلقة تتناول قضية، والعمل يسلّط الضّوء على موضوع مهم جداً، وهو حياة المبتعثين السّعوديين في الخارج وما يتعرضون له خلال تواجدهم في الغربة".

يذكر أنّ مسلسل "كلام الناس3 " من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والتّي تتجه حالياً إلى تمويل إنتاج أعمال محلية وحصرية ضخمة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"