تجمهر العشرات بمستشفي ديرب نجم احتجاجاً علي عدم وجود أطباء لعلاج حالات التسم

تجمهر العشرات من أهالي قرية الصناية التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد وسادت حالة من الغضب داخل المستشفي المركزى وقسم الطوارئ الذي عجز عن استقبال 25 حالة مصابة بأعراض التسمم علي حد وقول المصابين بالشرقية.

وقالت سيدة محمد من أقارب أحد المصابين أن 24 شخص مصابًا بالتسمم الغذائي داخل مستشفي ديرب نجم العام ولم يتلقي المصابين أى علاج، مؤكدةً وجود عجز كبير في الأطباء إذ لا يوجد غير طبيب واحد علاوة علي عدم وجود مدير المستشفي أو أحد المسؤولين لسماع شكواهم.

وأشار محمد عيد من أقارب أحد المصابين إلى أن نجله يعانى القيئ والمغص الحاد وارتفاع في درجات الحرارة دون الراعية أو الفحص الطبي منذ أكثر من ساعتين ودخوله للمستشفي المركزى بديرب نجم، لافتاً أن حالة من الفوضي سادت المستشفي بسبب تجمهر أولياء المصابين، وعدم وجود الأطباء.

ومن جانبه أكد مصدر طبي بالمستشفي العام بديرب نجم أن حتجاز 24 شخص يشتبه في إصابتهم بالتسمم الغذائي وجاري فحصهم وأخذ عينات للقيئ لمعرفة سبب إصابتهم.

يذكر أن أهالي المصابين أكدوا أنهم أصيبوا بأعراض التسمم بعد تناولهم لوجبة من الدجاج والمحشي في أحد الأفراح بقرية الصناية، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف والسيارات الخاصة للمستشفي المركزى لتلقي العلاج.