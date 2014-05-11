ندوة: يجب أن يكون الإعلام تنويرياً محافظاً على الذوق العام

صرحت الدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة، بأنها تؤيد قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بمنع عرض فيلم "حلاوة روح"، إنتاج السبكى وبطولة الفنانة هيفاء وهبى، إلا أنها ترى أنه يمكن أن يتم السماح بإعادة عرض الفيلم بشرط حذف اللقطات والمشاهد التى تخدش الحياء العام وتتعارض مع التقاليد المصرية.

وأكدت فى ندوة عقدت مساء اليوم، الأحد، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "الإعلام والذوق العام" حضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين، على أهمية مسئولية الإعلام عن الذوق العام فى مصر، وطالبت بنقد الذات من قبل الإعلاميين بسبب الألفاظ التى يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، وأن يكون إعلاماً تنويرياً، موضحة أن هناك تدهوراً أصاب الرسالة الإعلامية فى ظل وجود ما يقرب من 1500 قناة فضائية حالياً.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا غانم أستاذة الأدب والنقد بالجامعة الأمريكية، أن الإعلام يمثل ضمير المجتمع، وأنه يعد سلطة رقابية شرعية، وأن أى تجاوزات من قبل ضيوف بعض وسائل الإعلام خصوصا الخاصة تعتبر تجاوزاً من قبل تلك المؤسسات الإعلامية والتى تعتبر ضمير المجتمع.

وقالت الإعلامية بالتليفزيون المصرى جيهان سليمان، إنه يجب تفعيل دور المصنفات الفنية، مؤكدة أن المجتمعات الشرقية تتباين عن المجتمعات الغربية، ويجب أن يكون هناك دور للدولة لتأهيل جيل جديد، وأن توجد جهة لمراقبة المحتوى الإعلامى ووضع ميثاق شرف إعلامى والتأسيس لكيان منظم لمنظومة الإعلام كلها.