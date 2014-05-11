الحكومة الليبية: إقامة ساتر ترابي على الحدود مع مصر

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية، أحمد الأمين، إن “إقامة خندق وساتر ترابي على الحدود مع مصر هو مشروع مقترح منذ عام وقيد التنفيذ ،وهناك مشاورات ومقترحات حول هذا الموضوع مازالت قيد الدراسة”.

وتابع الأمين قائلا:- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط مساء اليوم الأحد، إن ” مصر دولة شقيقة تربطنا بها علاقات أخوية ومتينة عبر مئات السنين، ولابد من التشاور معها والاتفاق على كافة خطوات المشروع،إذا تم تنفيذه نظرا للعلاقات القوية والوطيدة ومصلحة البلدين في الحفاظ على حدودهما من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وعمليات التهريب بجميع أنواعها ومايشكله ذلك على أمن واستقرار البلدين”.

وكانت بعض المواقع الأخبارية قد تداولت أن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعتزم إقامة خندق وساتر ترابي على الحدود مع مصر و أن لجنة مكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، قامت بمتابعة المقترح المتعلق بمسار الخندق والساتر الترابي، المزمع إقامته من أمساعد وحتى منطقة الجغبوب جنوباً على الطبيعة، ودراسته من حيث الطول والعرض والعمق والحسابات والدواعي الأمنية والعسكرية .