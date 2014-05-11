إعلان قرعة الحج واختيار 109 حاج بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، أسماء الفائزين بقرعة الحجاج العلنية بالمحافظة اليوم، وذلك فى المدينة الشبابية بالعريش وذلك لاختيار حجاج القرعة لهذا العام .

وصرح اللواء سميح أحمد بشادى مدير أمن شمال سيناء، أن القرعة العلنية لاختيار حجاج القرعة بمحافظة شمال سيناء تمت بشفافية تامة بمقر المدينة الشبابية الدولية بالعريش بحضور المتقدمين وأسرهم .

وأشار اللواء بشادي إلى أن إجمالي عدد المتقدمين من مختلف أقسام المحافظة العشرة يبلغ 2697 فردًا، وأن الحصة المخصصة للمحافظة تبلغ 88 فردًا منهم 10% من كبار السن، وهناك 21 فردًا مؤجلين من العام الماضي وهم خارج القرعة، كما سيتم اختيار نسبة 5% بصفة احتياطية .