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جنايات أسيوط تقضي بحبس 10 من الإخوان وبراءة 5 أخرين

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جنايات أسيوط تقضي بحبس 10 من الإخوان وبراءة 5 أخرين جنايات أسيوط تقضي بحبس 10 من الإخوان وبراءة 5 أخرين

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة في القضية رقم 2519 جنايات مركز منفلوط لسنة 2014م بحبس “مصطفي عبد الواحد علي محمد ومحمد عبد الواحد علي محمد وأحمد طه إبراهيم أحمد ومصطفي عبد العظيم أحمد وممدوح سعد أحمد إبراهيم وأحمد سعد أحمد إبراهيم وطه فرغلي طه إبراهيم ويحيي فرغلي طه إبراهيم وحاتم مدكور أحمد” بالحبس مع الشغل لمدة عامين علي ما أسند إليهم والمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة ببراءة ” ممدوح مرسى متولى ، محمد عبدالرازق أحمد ، أحمد عبد الحافظ خليفه، محمد على عبده مراد” مما أسند إليهم.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 2780 جنايات أول أسيوط لسنة 2014م بحبس “ياسر أمين مصطفي” بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وقضت المحكمة ببراءة محمد عبد الله دردير مما أسند إليه.

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