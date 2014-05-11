محافظ قنا يشكل لجنة لحصر التلفيات وخسائر حريق “بهجورة” بقنا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنة قرر تشكيل لجنة فورية لحصر التلفيات والمواشى النافقة والخسائر التى شهدتها قرية الغربى بهجورة بنجع حمادى أثر احتراق 12 منزلاً ،موضحاَ أنه سيتم رفع تقرير من خلال لجنة للشؤون الاجتماعية لصرف التعويضات الفورية للمتضررين من الحريق كما قام بجولة تفقدية للقرية للوقوف على أسباب الحريق وتقديم المساعدات للمتضررين.

وكانت قرية الغربى بهجورة ينجع حمادى ،قد شهدت نشوب حريق ضخم تبين اشتعال النيران فى عصارة إنتاج عسل أسود ونشوب النيران فى مخلفات القصب ،مما أدى لاحتراقها وامتداد النيران إلى 12 منزل مجاور ونتج عنة إصابة شخصين بينهم مجند بإدارة الدفاع المدنى والحريق ،وتم نقلهما لمستشفى نجع حمادى لإسعافهم.